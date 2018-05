No Batalha dos Confeiteiros, James Lhu desiste da competição para salvar colegas

10/05/2018 | 10:11



Quarta-feira é dia de acompanhar a disputa doce do Batalha dos Confeiteiros, na Record. O quarto episódio, que foi ao ar na última quarta-feira, dia 9, recebeu dois veteranos do reality show: Rick Zavala, vencedor da primeira temporada, e Chico Zinneck, que tiveram o gostinho de acompanhar a competição do outro lado da bancada, como jurados.

No Desafio dos Confeiteiros, os participantes tiveram que se dividir em grupos, sendo que cada um teria que decorar um buquê de flores de cupcakes em dez minutos. Detalhe: eles foram privados dos sentidos e cada competidor não podia ver, ouvir ou enxergar durante a prova.

James, Ícaro e Vinícius ganharam a primeira disputa, mas acabaram levando a pior no Desafio da Eliminação. Nele, os grupos tiveram que produzir bolos inspirados nas quatro estações do ano e os três competidores, que ficaram com o bolo temático de Outono, não convenceram Buddy Valastro.

Foi quando o clima ficou mais tenso! Durante a defesa da permanência no programa, Ícaro chorou ao falar que estava na disputa em homenagem à sua mãe e Buddy se emocionou ao relembrar a própria mãe, que morreu em junho de 2017. Quem acabou roubando a cena, entretanto, foi James, que se eliminou para deixar a vaga aos dois colegas:

- Eu prefiro dar a chance para os dois. Acho que eles têm mais futuro, porque ainda são novos [...] Eu acho que fui melhor como assistente no Batalha dos Confeiteiros.

Buddy elogiou a atitude de James, que acabou virando assunto no Twitter: James saiu desta temporada direto para meu coração, brincou uma usuária.

Outra escreveu: Eu fico impressionada em como o James consegue transmitir compaixão e sabedoria em cada frase que ele lança, e que, apesar de toda a dificuldade, com idioma a emoção não se perde.