Ariana Grande e Mac Miller terminam namoro

Ariana Grande e Mac Miller não estão mais juntos. De acordo com o TMZ, o casal decidiu colocar um ponto final na relação, mas continuam mantendo a amizade, conforme fontes próximas aos dois revelaram ao veículos.

Os dois teriam decidido terminar o namoro por causa da incompatibilidade da agenda, que impossibilitaria os dois de ficarem juntos. Portanto, eles devem seguir como melhores amigos. Fontes ainda afirmaram ao veículo que eles ainda se amam, mas preferem manter a amizade a continuar a relação.

Eles estavam juntos desde 2016 e de lá para cá fizeram grandes parcerias no mundo a música. Mac Miller ainda foi um dos convidados especiais do show beneficente feito por Ariana em homenagem aos mortos e feridos do atentado em Manchester, em 2017, quando 22 pessoas morreram em um tiroteio durante apresentação da cantora.