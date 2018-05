Governo nomeia novo secretário executivo para pasta de Marun

10/05/2018 | 09:54



O governo federal exonerou, a pedido, Ivani dos Santos do cargo de secretária executiva da Secretaria de Governo da Presidência da República, chefiada por Carlos Marun. Agora, quem será o número dois da pasta será Carlos Henrique Menezes Sobral, nomeado nesta quinta-feira, 10, para a função.

A troca dos titulares foi antecipada pela coluna Análise Política+, do Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. A medida está formalizada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta. Como a coluna informou, tanto Carlos Sobral quanto Ivani são aliados do ex-deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ) e do ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB-BA), ambos presos.

Com a mudança, os dois ganham mais poder no Governo Temer. Sobral sai da chefia de gabinete de Marun e é promovido para a Secretaria Executiva, e Ivani deve assumir o comando da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres da Presidência.