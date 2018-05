Van escolar capota em São Bernardo do Campo, no ABC paulista





10/05/2018 | 08:31



Uma van escolar capotou na região de Montanhão, em São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista, na manhã desta quinta-feira, 10. De acordo com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, três viaturas foram encaminhadas ao local. Informações preliminares indicam que ninguém se feriu gravemente no acidente.