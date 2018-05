Van escolar capota em São Bernardo após colisão

Do Diário OnLine



10/05/2018 | 08:34



Duas vans escolares colidiram e uma delas, que levava 23 crianças, capotou após a colisão e caiu num córrego. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por precaução, todas elas foram encaminhadas para hospitais, algumas ferimentos leves. O acidente aconteceu por volta das 7h30 desta quinta-feira, na Rua São João Del Rei, altura do número 476, no bairro Montanhão, em São Bernardo.

A outra van transportava mais 20 crianças, que não se feriram.

Três viaturas da Corporação foram enviadas ao local. Mais informações em breve.