10/05/2018 | 08:15



Quando ?Lady? Sandra Abbott (Imelda Staunton) descobre que seu marido, com quem é casada há 40 anos, está tendo um caso com sua melhor amiga, ela vai buscar refúgio com a irmã Bif (Celia Imrie), com quem tem pouco contato. As duas são muito diferentes e precisam lidar com isso.