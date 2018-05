Miranda Kerr dá à luz segundo filho

10/05/2018 | 08:11



Miranda Kerr deu à luz seu segundo filho na última segunda-feira, dia 7. As informações foram dadas pelo TMZ na madrugada desta quinta-feira, dia 10. De acordo com o veículo, o bebê é um menino e se chama Hart.

Esse é o primeiro filho de Miranda com Evan Spiegel, co-fundador do Snapchat. Eles se casaram em maio de 2017 e anunciaram a gravidez em meados de novembro. A beldade já é mãe de um garoto de sete anos de idade, Flynn, fruto da relação com o ex, o ator Orlando Bloom, com quem se relacionou entre 2007 e 2013.

O nome do bebê é uma homenagem ao avô de Evan, que era um advogado bastante conhecido em São Francisco, nos Estados Unidos.