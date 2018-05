10/05/2018 | 06:30



A aliança opositora liderada pelo ex-premiê Mahathir Mohamad, de 92 anos, obteve ontem uma vitória histórica nas eleições legislativas da Malásia, pondo fim a seis décadas da coalizão governista Barisan Nasional (Frente Nacional). A aliança Pakatan Harapan, juntamente com um pequeno partido do Estado de Bornéu, obteve 115 assentos, uma maioria simples no Parlamento. A coalizão governista, liderada pelo atual primeiro-ministro, Najib Razak, era favorita, apesar de escândalos de corrupção.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.