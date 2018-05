10/05/2018 | 06:00



O museu de cera Madame Tussaud, em Londres, apresentou a estátua da atriz americana Meghan Markle com uma cópia da aliança de noivado com o príncipe Harry. "O entusiasmo com o casamento real está em seu apogeu e choveram perguntas sobre quando seria possível conhecer suas altezas reais", explicou o diretor-geral do museu, Edward Fuller, a menos de duas semanas para a cerimônia, no dia. A estátua está com o vestido verde que Meghan usou quando o casal anunciou seu compromisso.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.