Produção industrial britânica cresce 0,1% em março, menos do que o previsto

10/05/2018 | 05:37



A produção industrial do Reino Unido apresentou ligeira alta de 0,1% em março ante fevereiro, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam avanço um pouco maior, de 0,2%.

Na comparação anual, a produção industrial cresceu 2,9% em março, também ficando aquém da projeção do mercado, de alta de 3,1%.

Apenas no setor manufatureiro britânico, a produção diminuiu 0,1% em março ante o mês anterior, mas registrou expansão de 2,9% no confronto anual. Fonte: Dow Jones Newswires.