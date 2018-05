Trump diz que libertação de americanos não mudará forma de lidar com Kim Jong-un

10/05/2018 | 05:14



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou na madrugada desta quinta-feira uma de suas maiores vitórias na política internacional: a libertação de três norte-americanos que estavam presos na Coreia do Norte. Trump fez um breve pronunciamento nesta quinta na Base Aérea de Andrews, no Estado norte-americano de Maryland, onde foi receber os ex-prisioneiros e o secretário de Estado, Mike Pompeo, que voltou de uma reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Apesar da vitória, Trump negou que a libertação vá mudar a forma como os EUA vão lidar com Kim. "Mike Pompeo fez um trabalho fantástico", disse o presidente, reforçando que a maior vitória vai ser quando toda a Península Coreana for desnuclearizada.

"Nós estamos felizes por eles (os norte-coreanos) os terem liberado antes da reunião (que Trump e Kim devem fazer em breve)", disse. "Não achávamos que isso iria acontecer", acrescentou. O presidente novamente falou sobre o encontro com o presidente Kim, reforçando que data e local já foram definidos, mas sem dar mais detalhes. "Há boas chances de que façamos algo significativo com Kim".

O avião com os três americanos aterrissou pouco antes 3h da madrugada no horário local desta quinta-feira na Base Aérea de Andrews (4h de Brasília). Trump e Pompeo chegaram antes. Apesar de anormal para um presidente cumprir um evento durante a madrugada, Trump fez questão de comparecer.

A soltura de Kim Dong Chul, Kim Hak Song e Tony Kim representou um sinal importante de entendimento entre as duas nações. Dois deles foram presos em 2017, sob a suspeita de praticarem atos hostis no país. Já Kim Dong Chul foi preso em 2015 e cumpria pena de 10 anos por espionagem.

Pompeo se reuniu com o presidente norte-coreano, Kim Jong Un, para tratar os detalhes finais da reunião entre Kim e Trump. Os três americanos embarcaram com Pompeo no avião até chegarem ao Japão, onde foram transferidos para outra aeronave com instalações médicas para a viagem de volta. Os três estão com boa saúde. Com informações da Associated Press.