Prefeito e secretário de Mauá são detidos em operação da PF

09/05/2018 | 23:52



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), e o secretário de Governo e de Transportes da cidade, João Gaspar (PCdoB), foram detidos na Operação Prato Feito, conduzida nesta quarta-feira pela PF (Polícia Federal) e pela CGU (Controladoria-Geral da União), e que apontou fraude em contratos da merenda escolar. Policiais encontraram R$ 87 mil, em espécie, na casa do socialista, enquanto foram descobertos R$ 588,4 mil na residência do comunista.

Gaspar foi preso logo pela manhã e conduzido à sede da PF em São Paulo, no bairro da Lapa. Vídeos com policiais contando maços de dinheiro vivo na casa do secretário foram divulgados – havia notas em malas e armários. Atila, por sua vez, foi conduzido para a superintendência da PF, onde permanece detido.

Segundo a Prefeitura de Mauá, Atila foi à sede da PF voluntariamente, para prestar esclarecimentos sobre os R$ 87 mil encontrados em sua casa. Fontes do Diário, entretanto, disseram que o chefe do Executivo foi detido por não explicar a origem do recurso – na prestação de contas de Atila à Justiça Eleitoral quando ele foi candidato à Prefeitura, em 2016, o socialista declarou ter R$ 5.000 em espécie.

