Após vitória em Minas, Edu Dracena destaca vantagem do Palmeiras para a volta

09/05/2018 | 23:04



O zagueiro Edu Dracena afirmou que o Palmeiras poderia ter ficado mais com a posse de bola na vitória sobre o América-MG por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, no Estádio Independência, na estreia na Copa do Brasil. Apesar da vantagem, o time paulista foi pressionado no segundo tempo.

"Poderíamos ter ficado mais com a bola. Cadenciamos mais o jogo, tentamos jogar mais com a bola nos pés, mas eles marcaram bem. A gente tinha de ficar um pouco mais com a posse de bola no ataque e não na defesa", afirmou o zagueiro do Palmeiras. "O importante foi a vitória. A gente sabia que, embora o América tivesse perdido os últimos jogos, seria difícil. Viemos para ganhar e ganhamos", completou.

O jogo de volta será no dia 23 de maio no Allianz Parque. O Palmeiras joga pelo empate. Vitória do América por um gol leva a decisão para os pênaltis. "É um placar que dá para reverter. Jogamos de igual para igual com o Palmeiras e podemos conseguir o resultado no jogo de São Paulo", disse o meia Serginho, autor do gol do América.

No jogo desta quarta-feira, o Palmeiras mostrou como consegue ser o melhor visitante do futebol brasileiro na temporada. A equipe mantém o padrão tático e toma a iniciativa mesmo na casa dos rivais. Em 15 ocasiões, ganhou 12, empatou duas e foi superado em uma única partida, diante do Corinthians, que será exatamente o próximo rival do Palmeiras. Domingo, os dois arquirrivais se enfrentam pela primeira vez após a polêmica decisão do Campeonato Paulista.