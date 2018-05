Após julgamento, Kannemann é liberado para defender Grêmio em clássico

09/05/2018 | 21:17



O técnico Renato Gaúcho poderá contar com o zagueiro Kannemann para o Gre-Nal de domingo, em rodada do Brasileirão. O defensor do Grêmio foi liberado para jogar o clássico após julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), realizado nesta quarta-feira, em que o jogador argentino levou apenas um jogo de gancho.

Ele foi julgado por conta da expulsão na partida contra o Cruzeiro, na rodada de abertura do Brasileirão. Naquele jogo, no dia 14 de abril, ele fez falta dura em Arrascaeta. Além disso, foi denunciado também por criticar a arbitragem do jogo. No total, poderia ser suspenso por até 12 jogos.

Nesta quarta, os auditores da Terceira Comissão Disciplinar puniram o zagueiro do Grêmio com um jogo de suspensão, por unanimidade dos votos. A sanção se deveu à expulsão. Quanto à reclamação contra a arbitragem, Kannemann recebeu uma advertência. A decisão cabe recurso.

A suspensão de um jogo já foi cumprida com o gancho automático, na segunda rodada do Brasileirão. Desta forma, o argentino está liberado para defender o Grêmio no clássico com o Internacional, sábado, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.