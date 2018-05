Israel acusa Irã de atacar suas forças armadas em Golan

09/05/2018 | 20:21



As Forças Armadas de Israel disseram que forças iranianas com base na vizinha Síria dispararam cerca de 20 projéteis em posições israelenses nas Colinas de Golan. Os sistemas de defesa israelenses interceptaram "alguns" mísseis e os danos do lado de Israel foram mínimos, de acordo com as Forças Armadas, não havendo baixas.

O tenente-coronel Jonathan Conricus disse que Israel vê o incidente "com severidade" e que irá responder. O país tem estado alerta nos últimos dias, antecipando uma possível retaliação iraniana. Teerã prometeu vingança depois de culpar Israel por uma série de ataques aéreos mortais contra posições do Irã na Síria.

Meios de comunicação do governo sírio e ativistas relataram anteriormente que mísseis foram disparados contra Israel do sul da Síria na noite desta quarta-feira, tendo como alvo posições israelenses nas Colinas de Golan.