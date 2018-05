Recuperado de lesão, Filipe Luis agora busca titularidade na final da Liga Europa

09/05/2018 | 20:13



O lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luis concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira para falar sobre a decisão da Liga Europa. O Atlético de Madrid enfrentará o Olympique de Marselha no próximo dia 16, em Lyon.

Por conta da próxima rodada do Campeonato Espanhol - no sábado a equipe madrilenha visita o Getafe - e da viagem para a França no início da outra semana, o departamento de comunicação optou por colocar o elenco para falar sobre a final nesta quarta-feira, no mídia day da Liga Europa.

O brasileiro vive a expectativa de fazer seu segundo jogo como titular após voltar de lesão. Ele retornou ao Atlético no último domingo, na derrota por 2 a 0 para o Espanyol, depois de se recuperar de uma fratura na fíbula da perna esquerda, sofrida em 15 de março, no jogo contra Lokomotiv Moscou, pela Liga Europa.

Por conta da lesão, ele precisou passar por cirurgia, mas retornou a tempo de ser convocado por Tite para a Copa do Mundo - a lista será anunciada dia 14. Filipe Luis também volta a tempo de estar em campo na busca por mais um troféu. O jogador tem experiência em decisões e esteve em campo na última conquista da Liga Europa do Atlético, na vitória sobre o Athletic Bilbao por 3 a 0, na temporada 2011/2012.

"Tive a oportunidade de jogar a decisão em Bucareste e foi espetacular. É um momento totalmente diferente", disse. Sobre uma vaga na equipe titular, Filipe Luis evitou entrar em polêmica e deixou a decisão nas mãos do técnico Diego Simeone.

"Temos um plantel muito competitivo e isso é o mais importante. Nos custou muito chegar até aqui. Queremos ganhar essa competição e vamos em busca disso. É muito bom ganhar um troféu pelo Atlético."

Simeone também participou da coletiva e falou sobre a força do adversário que terão que enfrentar. "É uma equipe muito competitiva. Eles possuem um treinador que trabalha muito bem suas equipes. Será uma final muito disputada", disse.

"Estou entusiasmado e me emociona ver a equipe na final. Agora estamos trabalhando para jogar no sábado, mas queremos que chegue logo o encontro na quarta-feira. Me sinto muito orgulhoso em poder dirigir esse elenco que faz um trabalho enorme", encerrou o treinador.