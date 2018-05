Zverev e Thiem vencem na estreia no Masters de Madri

09/05/2018 | 20:10



Representantes da nova geração, e já com status de cabeças de chave, o alemão Alexander Zverev e o austríaco Dominic Thiem estrearam com vitória no saibro do Masters 1000 de Madri, na Espanha, nesta quarta-feira. Eles avançaram direto às oitavas de final, por serem "bye" na rodada de abertura.

Segundo cabeça de chave, Zverev foi quem teve mais facilidade na primeira partida no torneio, ao vencer o russo Evgeny Donskoy por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. O atual número três do mundo vai encarar agora o argentino Leonardo Mayer, 45º do mundo.

O tenista da Argentina avançou na chave ao superar o local Fernando Verdasco por 6/2 e 6/1, também nesta quarta. Zverev e Mayer vão se enfrentar no circuito profissional pela primeira vez.

Thiem, por sua vez, precisou de três sets para bater o argentino Federico Delbonis com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5. Quinto cabeça de chave, o austríaco esteve em quadra por 2h23min para conseguiu eliminar o rival que veio do qualifying.

Seu próximo adversário será o embalado croata Borna Coric, que atropelou o alemão Jan-Lennard Struff por 6/0 e 6/2. No confronto direto entre Coric e Thiem, cada tenista venceu uma partida no circuito.

Se confirmar o favoritismo, o austríaco vai cruzar nas quartas de final com o vencedor do duelo entre o local Rafael Nadal, maior favorito ao título, e o argentino Diego Schwartzman. O tenista da Argentina avançou ao despachar o local Feliciano López por 7/5, 2/6 e 6/2.

Na sequência, seu desafio será encarar o embalado Nadal, atual número 1 do mundo, recordista de set vencidos de forma consecutiva no saibro e dono dos títulos de Montecarlo e Barcelona nas últimas semanas.

Ainda nesta quarta, o belga David Goffin venceu em sua estreia ao superar o holandês Robin Haase por 7/5 e 6/3. Em seguida, ele enfrentará o britânico Kyle Edmund, algoz do sérvio Novak Djokovic nesta quarta.