Alison treina e deve reforçar o Santos contra o Luverdense pela Copa do Brasil

09/05/2018 | 19:43



O volante Alison foi a principal novidade no treino do Santos nesta quarta-feira. Depois de ser poupado no dia anterior por conta de desgaste muscular, o jogador participou normalmente das atividades e deve reforçar o time no duelo de quinta-feira contra o Luverdense, na Vila Belmiro, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida é a oportunidade que o Santos tem para se refazer da goleada sofrida por 5 a 1 para o Grêmio no último domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta desse mau resultado, o técnico Jair Ventura deve mexer na equipe.

O lateral-direito Victor Ferraz e o meia Vitor Bueno devem ganhar nova chance entre os titulares. O ataque deverá ser mantido com o trio formado por Eduardo Sasha, Gabriel e Rodrygo.

Apesar de não viver bom momento, Gabriel tem boas recordações da Copa do Brasil. O jogador é o principal artilheiro do clube na competição com 15 gols. Desde que voltao ao País após passagem discreta pela Europa, ele disputou 15 jogos na atual temporada e marcou cinco gols, quatro no Paulistão e um na Libertadores.

O Santos deve entrar em campo nesta quinta-feira com a seguinte escalação: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Alison, Jean Mota (Léo Cittadini) e Vitor Bueno; Eduardo Sasha, Gabigol e Rodrygo.