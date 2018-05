Alvo da Prato Feito, Carlos Maciel pede renúncia da FUABC

Do Diário OnLine



09/05/2018 | 19:31



Alvo da Operação Prato Feito, nesta quarta-feira, Carlos Maciel pediu renúncia do cargo de presidente da FUABC (Fundação do ABC). Mais cedo ele já havia solicitado exoneração da função de secretário de Assuntos Governamentais de São Bernardo.

Maciel é suspeito de agir em conluio com empresários para fraudar contratos da merenda escolar.

O advogado estava à frente da FUABC desde setembro de 2017, substituindo Maria Bernardette Vianna no cargo de presidente da entidade.

Veja nota completa da FUABC:

NOTA OFICIAL Ref. Renúncia Carlos Roberto Maciel A Fundação do ABC informa que o advogado Carlos Roberto Maciel não está mais à frente da Presidência da instituição. O gestor acaba de renunciar ao cargo, em consonância com o pedido de exoneração que o mesmo já havia entregue à Prefeitura de São Bernardo do Campo. A médica Dra. Adriana Berringer Stephan, até então vice-presidente da FUABC, assume o comando da entidade interinamente.