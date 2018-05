Bruna Marquezine diz que ganhou milhões para seguir Ana Clara, ex-BBB, no Instagram

09/05/2018 | 19:11



Ana Clara, finalista do BBB 18, ganhou mais de seis milhões de seguidores no Instagram após deixar o reality. Dentre esses seguidores, surgiram diversos famosos como Anitta e Camila Queiroz. Por isso, algumas pessoas acreditam que a ex-sister tenha comprado seguidores na rede social - ainda mais depois de uma suposta alfinetada de Emilly, vencedora do BBB 17, durante uma entrevista. Ela teria alegado que, embora tivesse menos seguidores que Ana Clara, os seus pelo menos eram reais. Eita!

No Twitter, rede social vizinha, uma internauta lançou uma pergunta à Bruna Marquezine, uma das famosas que seguiram Ana Clara no Insta.

Quanto será que a @anacclarac pagou pra @BruMarquezine segui-la no Instagram?, questionou a usuária.

Milhões, quirida! MILHÕES, ironizou a atriz como resposta.

Ana Clara também entrou na brincadeira e disse que ia depositar o dinheiro em breve. Comédia, né?