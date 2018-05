Em meio a protestos, Odair Hellmann fecha treino do Inter de olho no Gre-Nal

09/05/2018 | 18:46



Enquanto torcedores protestavam do lado de fora do Beira-Rio, o técnico do Internacional Odair Hellmann fechou o treino da equipe e começou a fazer os ajustes de olho no clássico contra o Grêmio, sábado, às 16h, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, o treinador não contará com o volante Edenílson, que se recupera de lesão no joelho esquerdo, e com o atacante William Pottker, suspenso. A tendência é que o lateral Zeca faça sua estreia deslocado no meio-campo, e Lucca receba uma chance no setor ofensivo.

Os torcedores realizaram um protesto pacífico nesta tarde. Cerca de 50 colorados foram cobrar mais raça dos jogadores. Os principais alvos foram o volante Rodrigo Dourado, o atacante Nico López e o técnico Odair Hellmann. A equipe ocupa atualmente o 13º lugar na tabela, com quatro pontos.

A partir desta quinta-feira, o elenco do Internacional ficará em regime de concentração para a partida. Os jogadores ficarão no hotel Vila Ventura, em Viamão, onde treinarão no período da tarde após a chegada e na manhã desta sexta-feira. As atividades também serão com portões fechados.

O provável Inter para o clássico deverá ter: Danilo Fernandes; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Zeca, Lucca, D'Alessandro e Patrick; Leandro Damião.