Novartis, AT&T e empresa sul-coreana esclarecem conexões com advogado de Trump

09/05/2018 | 16:56



Companhias se pronunciaram sobre suas relações com Michael Cohen, advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A fabricante de medicamentos suíços Novartis informou nesta quarta-feira que pagou US$ 1,2 milhão à empresa privada Essential Consultants, de Cohen. A mesma empresa realizou o pagamento à atriz pornô Stormy Daniels para que ela não levasse a público informações sobre um suposto encontro sexual com Trump.

A farmacêutica europeia foi contatada pelos escritório do promotor especial Robert Mueller para fornecer todas as informações requisitadas no episódio, disse uma porta-voz. A Novartis pagou US$ 100 mil ao mês ao longo de um ano até fevereiro à Essential Consultants, disse a porta-voz da empresa. O serviço remunerado foi um aconselhamento de Cohen sobre como o governo Trump poderia lidar com questões do setor de seguro-saúde.

A AT&T, por sua vez, pagou até US$ 600 mil para a empresa de Cohen em 2017, de acordo com um memorando interno da companhia do setor de telefonia. Nesse caso, a AT&T buscava informações sobre regulações antitruste, regras do setor de telefonia e questões tributárias, segundo o documento. A AT&T não sabia, porém, nada sobre as controversas em relação a Cohen até 2018, diz esse mesmo memorando.

A Korea Aerospace também teria feito um pagamento de US$ 150 mil a Cohen em busca de conselhos dele, em novembro de 2017. Nesse caso, a empresa sul-coreana afirmou que buscava aconselhamento legal relativo a seus padrões de contabilidade nos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.