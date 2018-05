Nova pesquisa CNT/MDA é registrada no TSE

09/05/2018 | 16:55



A Confederação Nacional do Transporte (CNT) encomendou nova pesquisa de intenção de votos para as eleições gerais de 2018. A pesquisa foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e está sendo realizada pelo instituto MDA Pesquisa. A coleta de dados ocorre entre hoje, 9, e 13 de maio. A divulgação da pesquisa, segundo o site do TSE, pode ocorrer a partir da próxima segunda-feira, dia 14. A CNT não abriu detalhes da publicação.

Está prevista a realização de 2.002 entrevistas, com margem de erro de 2,2 pontos porcentuais e nível de confiança de 95%. A distribuição das entrevistas por região geográfica é feita com base no eleitorado, sendo 43,4% para Sudeste, 27,1% para Nordeste, 14,6% para Sul, 7,8% para Norte e 7,1% para Centro Oeste. Ao todo são selecionados 137 municípios para participar da amostra. A relação completa dos Estados e municípios pesquisados será encaminhada ao TSE após a publicação dos resultados.