Militares não recebiam o reconhecimento que merecem nos EUA, diz Trump

09/05/2018 | 16:39



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou um discurso nesta quarta-feira em evento na Casa Branca em homenagem a mulheres e mães de integrantes das Forças Armadas. "Muitos militares não recebiam o reconhecimento que merecem", afirmou Trump em sua fala, lembrando que seu governo conseguiu aprovar mais US$ 7 bilhões para as Forças Armadas, com aumentos no soldo da tropa pela primeira vez em uma década.

Em sua fala, Trump agradeceu às mulheres dos militares e disse que será feito um trabalho para que elas tenham mais oportunidades de trabalho. O presidente lembrou que a taxa de desemprego mais recente nos EUA, de abril, foi de 3,9%, a menor neste século, mas que a taxa entre as mulheres dos militares é quatro vezes superior a isso, o que ele pretende combater com mais oportunidades para elas e também mais chances de qualificação.