A restrição do foro privilegiado

Do Diário do Grande ABC



09/05/2018 | 16:18



Artigo

O ponto de partida deste artigo reside no seguinte questionamento: por que determinadas pessoas são processadas e julgadas originariamente por um tribunal e não por um juiz singular, como a maioria do povo brasileiro? A resposta pode ser encontrada na própria história do Brasil – faz parte da nossa cultura, inclusive jurídica, diferenciar as pessoas em diversas categorias. Autoridades públicas sempre tiveram privilégios.

A justificativa para a existência desse tratamento diferenciado conferido às principais autoridades brasileiras decorre da especial relevância de determinados cargos, como o presidente da República, os parlamentares e os juízes. Por isso, gozam do foro privilegiado, pois serão processadas e julgadas por órgãos jurisdicionais colegiados e superiores – por tribunais, a fim de evitar possíveis perseguições políticas. Em outras palavras, o legislador brasileiro não confia nos juízes de primeiro grau de jurisdição, o considera suscetível às pressões políticas regionais que poderiam levá-lo a proferir condenação injusta de alguma autoridade que ocupa cargo relevante no governo.

Acontece que do julgamento do Mensalão até o desenvolvimento da Operação Lava Jato, os processos criminais instaurados contra as autoridades com foro por prerrogativa de função abarrotaram os tribunais, inclusive o STF (Supremo Tribunal Federal), prejudicando a finalidade precípua, isto é, o julgamento dos recursos das pessoas. Isso promoveu o debate e a apresentação da questão de ordem na ação penal 937 perante o plenário do STF, que, na quinta-feira, dia 3, restringiu o foro por prerrogativa de função dos deputados e senadores para apenas os delitos supostamente praticados enquanto ocupavam os cargos e em razão das funções a eles relacionadas.

Nesta decisão, o STF extrapolou a sua competência, pois modificou o significado da regra constitucional que estabelece o foro por prerrogativa de função para os deputados e senadores. Primeiro, porque compete ao Poder Legislativo a alteração do ordenamento jurídico, especialmente o texto constitucional, que exige quórum diferenciado para aprovar as emendas constitucionais.

Por último, porque na hipótese de ex-parlamentar, concederá privilégio para uma pessoa que deixou de ocupar cargo relevante para a República, assim, voltará a proteger a pessoa e não mais o cargo, como era na época da súmula 394 do STF, incompatível com a Constituição da República vigente, conforme decidiu o próprio STF por diversas vezes (vide inquérito 687 e Adin – Ação Direta de Inconstitucionalidade – 2.797).

Roberto F. Archanjo da Silva é professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito de São Bernardo, de Direito Processual Penal da PUC-SP e doutor em Direito.

Palavra do leitor

Insegurança

A insegurança pública está crescendo todo dia! As prefeituras estão aumentando o número de radares pensando que estão, assim, protegendo a população. Radares não pegam veículos andando à noite sem iluminação, estão desligados ou quebrados. Não pegam os motoqueiros pilotando em ruas e avenidas bem acima da velocidade permitida, colocando em risco os motoristas que respeitam a velocidade. Diariamente sabemos de assaltos praticados por motoqueiros armados. O mesmo por assaltantes de carros na maioria das vezes roubados ou clonados. Isso também os radares não pegam. A solução seria aumentar as blitze. Mas isso não dá dinheiro como os radares dão. A Segurança pública parece secundária.

Serge R. Vandevelde

São Bernardo

Não adianta

De nada vai adiantar construir marginais na Via Anchieta se do km 10 ao Sacomã a pista estrangula para rolagem absurda de ônibus (Setecidades, dia 7). Bem, aí não é mais responsabilidade da Ecovias, né? Então, quem mora no Grande ABC e trabalha em São Paulo vai continuar sofrendo naquele trecho abandonado pela prefeitura de São Paulo.

Nelson Hanna

Santo André

Poda

A incompetência administrativa do governo tucano de São Bernardo é tamanha que uma simples poda de árvore torna-se atestado de ‘desgoverno’. Basta passar pela Rua Borg Warner, no bairro Jordanópolis, para ver que houve poda de árvore que compromete toda a calçada e prejudica a circulação do pedestre, dificultando a mobilidade e expulsando o pedestre para a via de rolamento. Onde está o respeito deste governo pelo cidadão?

Gercio Vidal

São Bernardo

Todos pagam

Já não bastava ter sido descoberto suposto pedófilo, agora a ginástica artística de São Bernardo será inteiramente prejudicada (Esportes, ontem)? As denúncias são feitas só agora e os atuais atletas é que pagam a conta? O patrocinador, a Prefeitura e o clube deveriam se unir e promover amplo debate, com a presença de atletas, pais e dirigentes, e não dar as costas a tantas crianças talentosas que este País tem. Retira a ‘maçã podre’, dedetiza o ambiente e, monitorando, vamos fazer desta modalidade esportiva exemplo para as demais.

Márcia Perecin

São Bernardo

Cadê o dinheiro?

O comportamento criminoso de políticos e empresários famosos que desviaram muitos milhões de verbas públicas, conforme as investigações que estão sendo efetuadas, dá a impressão de que vivemos em País diferente. Finalmente está sendo comprovada a atitude dos desonestos. E muitos deles estão sendo recolhidos ao cárcere. Mas fica um ponto que exige informações transparentes, qual seja, as verbas que foram desviadas serão recuperadas? O que está sendo feito em relação a esta questão?

Uriel Villas Boas

Santos (SP)

Lixo tóxico

Preocupante o descaso das autoridades ambientais brasileiras com o descarte de baterias de celulares, relógios, lâmpadas, eletrônicos e outros. Recentemente viajei a São Paulo e levei baterias usadas para descartar corretamente, mas não encontrei nenhum posto de coleta e as terei de dispensar no lixo comum. Autoridades ignoram a Saúde pública. Deveriam, ao menos, obrigar os fabricantes de produtos que utilizam produtos tóxicos a disponibilizar postos de descarte. É vergonhoso termos governo eficiente somente para multar, arrecadar e se eleger, enquanto abandona a natureza e a população.

Daniel Marques

Virginópolis (MG)

Okamoto

Paulo Okamoto, conhecido como braço direito de Lula, declarou impunemente que o chefe tinha intenção de comprar o sítio de Atibaia. O fato é que nesse universo onde orbitam, quando uma mentira é contada às autoridades é preciso mantê-la até o fim, sejam quais forem as consequências. Certamente essa atitude deve fazer parte do caráter deturpado dessa gente.

Maria Elisa Amaral

Capital