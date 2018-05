Receita de popularidade

Do Diário do Grande ABC



Caro governador Márcio França. O senhor certamente possui inúmeros assessores para cuidar dos mais diversos assuntos, inclusive aqueles que dizem respeito à sua popularidade. Entretanto, aqui vai um conselho que pode ser decisivo em termos do arrebanhamento de eleitores e votos no Grande ABC. Dê andamento às obras da Linha 18-Bronze do Metrô, que ligará a Capital a São Caetano, Santo André e São Bernardo. Com isso, certamente o senhor tornar-se-á um dos preferidos pela maioria dos votantes da região.

Só para deixar claro, a intenção da recomendação dada por este Diário não é interferir na eleição de outubro, mas sim beneficiar os moradores do Grande ABC. Gente que todos os dias tem de se deslocar para o trabalho (ou outras obrigações), sofre com o estrangulamento do sistema de transporte e que sonha com mais uma opção, o Metrô.

Caro governador, na última pesquisa do Datafolha, em abril, o senhor aparece com apenas 8% das intenções de voto. Baixo percentual creditado ao fato de não ser conhecido pelo público. Ora, o Grande ABC possui 2,7 milhões de habitantes, dos quais 2 milhões vão às urnas. É um número significativo e que pode fazer a diferença na hora da decisão.

Essas pessoas esperam pela chegada do Metrô há muito tempo e ficaram um pouco mais esperançosas quando Geraldo Alckmin (PSDB), de quem o senhor era vice, no já longínquo 2014 assinou a PPP (Parceria Público-Privada) para a construção da Linha 18-Bronze.

Depois disso, quase nada aconteceu a não ser uma sucessão de desculpas entre os governos do Estado e o nacional. Um culpando o outro pela não liberação de empréstimo necessário para o efetivo início da obra.

Ontem, os prefeitos do Grande ABC, reunidos no Consórcio Intermunicipal, questionaram os atrasos. Aproveite a deixa. Destrave esse imbróglio. Faça a coisa andar. Certamente o senhor será beneficiado. A população do Grande ABC, também.