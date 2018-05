Após brilhar no tapete vermelho do Met Gala, Rihanna dá festão para convidados famosos

09/05/2018 | 16:11



Rihanna foi a grande estrela do tapete vermelho do Met Gala 2018. Portanto, nada mais justo do que provar que merece mesmo esse título e dar uma festa incrível depois do evento, né? Segundo informações do site norte-americano People, a cantora promoveu um after party na boate Up & Down em Nova York, nos Estados Unidos. O primeiro a chegar foi Pharell Williams, que chegou ao lado de sua esposa Helen Lasichanh. Elon Musk apareceu logo atrás com a namorada Grimes e os dois foram direto para a área VIP, onde ficaram apenas 30 minutinhos.

As modelos Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Gigi e Bella Hadid e Karlie Kloss, assim como muitas outras, também compareceram à festa. Donald Glover, também conhecido como Childish Gambino, fez uma bela de uma aparição quando o DJ da festa tocou o seu mais novo single, This Is America. O pessoal ficou tão animado que o rapper Diddy, que também estava no evento, teria pedido para que o hit fosse tocado duas vezes.

Blake Lively ficou cerca de 20 minutos conversando com Glover. A grande anfitriã, Rihanna, chegou pouco antes das três da manhã com uma camiseta curta cinza, que combinava com a sua calça, de mesma cor. Ela chegou na área VIP já estourando uma garrafa de champanhe Armand de Brignac, que custa cerca de nove mil e 500 libras, ou seja, aproximadamente 46 mil reais! Chique, hein?

Michael B. Jordan, Chadwick Boseman, Daniel Kaluuya e Letitia Wright, todos do filme Pantera Negra, arrasaram na pista de dança junto com as atrizes Tiffany Haddish e Issa Rae. O rapper 2 Chainz, que pediu a namorada em casamento em pleno tapete vermelho do Met Gala, chegou junto com ela à festa de Riri.

Quem chegou mais ou menos na mesma hora foram os atores Emma Stone e Justin Theroux, ex-marido de Jennifer Aniston. Theroux, inclusive, teria dançado até o sol raiar. Parece que ele está curtindo bem a vida de solteiro, hein?