Luana Piovani aconselha mulher: Transar faz bem

09/05/2018 | 16:11



Mais uma vez Luana Piovani deu uma série de conselhos para os fãs através de seu canal no YouTube com a segunda parte do quadro Luana Socorre. É claro que alguns assuntos polêmicos envolveram os momentos da atriz, que chegou até a falar sobre relacionamento abusivo.

Uma mulher chegou, inclusive, a pedir ajudar por não ter mais vontade de se relacionar com outras pessoas após a separação de uma união que lhe gerou duas filhas. A atriz, então, mandou a real:

- Primeiro, você tem que mandar os outros à m***a! Ninguém tem nada a ver com a nossa vida. [...] A responsável pela nossa felicidade é a gente. É estranho uma pessoa se sentir absolutamente feliz sozinha. Sozinha, eu quero dizer, sozinha mesmo! Sem ninguém. Você pode até não querer namorar ou se relacionar, mas uma transa faz bem.

Além disso, outra fã avisou que não tem carta de habilitação e está se sentindo pressionada por seus filhos a cobrarem muito, já que ela não consegue levá-los à escola. Luana, então, aconselhou a moça:

- Se você não tem dinheiro para pagar um motorista, então, você vai precisar aprender a dirigir.

Além de ter falado que leva os filhos para a escola de bicicleta, às vezes. Mas as coisas não ficaram assim, só, leves. Durante uma história que contava sobre relacionamento abusivo, a atriz não poupou palavras e disparou:

- Conheço muitas mulheres que se submetem a relações abusivas porque acham que não vão encontrar outros homens. Tudo isso é balela. Mas entendo o lado dela.