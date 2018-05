PM apreende arma e veículos roubados e prende quatro pessoas

Do Diário OnLine



09/05/2018 | 15:51



Quatro indivíduos foram presos na manhã desta quarta-feira na comunidade Tamarutaca, em Santo André. Também foram apreendidos veículos roubados e espingarda.

Equipe da Força Tática do 10º Batalhão fazia patrulhamento na Vila Guiomar quando localizou um Renault Duster que, segundo o COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), havia sido roubado havia poucos minutos por três suspeitos armados na Vila Aquilino.

O motorista foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Ao ser questionado sobre a posse do carro, ele assumiu ter participado do crime e informou aos agentes a localização dos comparsas.

Na comunidade da Tamarutaca, três infratores foram avistados e tentaram fugir para uma residência, mas foram detidos. Com eles foram localizados objetos pessoais e veículos roubados, além de um simulacro de pistola e uma espingarda calibre 12.

Todos foram presos e encaminhados para o 4º DP (Jardim), onde o caso foi registrado.