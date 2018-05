Pela primeira vez, Anime Friends terá show de artista virtual

09/05/2018 | 15:52



O evento de cultura japonesa Anime Friends anunciou que, pela primeira vez, terá a apresentação de uma artista virtual: Hatsune Miku. Retratada como uma adolescente com cabelos coloridos, Miku apresenta seus shows como a projeção 3D de uma "idol" (termo usado para designar as artistas japonesas) virtual. Sua voz é sintetizada e as apresentações ao vivo encantam pela sua interação com o público e pela tecnologia utilizada.

Hatsune Miku é uma junção dos ideogramas hatsu (primeiro) ne (som) e miku (futuro): ou seja, a "primeira voz do futuro" e foi criada em 2007 pela empresa Crypton Future Media como um perfil para o software de síntese de voz Vocaloid. Versões de músicas consagradas cantadas pelo perfil fizeram sucesso no YouTube, fazendo com que Miku se tornasse um fenômeno cultural no meio otaku.

O evento vai contar com a presença de Toshihiro Fukuoka, professor da Digital Hollywood Entertainment e um dos responsáveis pelo desenvolvimento da cantora. Ele irá bater um papo com o público para falar sobre a cultura japonesa e o processo de criação da personagem

Os fãs da cantora também poderão acompanhar um o Hatsune Miku Special Show, apresentação do DJ Hachioji P, o DJ oficial e criador de grande parte das músicas da Miku, além de um pocket show exclusivo para o evento com a cantora virtual.

O Anime Friends acontece em São Paulo entre os dias 6 e 9 de julho, no Centro de Eventos do Anhembi. Ingressos podem ser comprados nos site do evento.