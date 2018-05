Vendas de cimento no País crescem 8,9% em abril

09/05/2018 | 15:25



As vendas de cimento no mercado interno em abril somaram 4,35 milhões de toneladas, alta de 8,9% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados foram publicados nesta quarta-feira, 9, pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic).

Já no acumulado dos primeiros quatro meses do ano, as vendas atingiram 16,94 milhões de toneladas, queda de 0,2% frente ao mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses encerrados em abril, as vendas acumuladas totalizaram 53,5 milhões de toneladas, recuo de 3,7% em relação aos 12 meses anteriores.

Para o sindicato, o crescimento das vendas em abril é resultado do maior número de dias úteis na comparação anual. No geral, os dados estão dentro das expectativas da indústria. Considerando o atual cenário de melhoria na atividade econômica do País, a expectativa é que as vendas assumam uma trajetória positiva a partir deste trimestre e encerrem 2018 com um crescimento de 1% em relação a 2017.