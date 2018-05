Com vitória no qualifying, Brasil terá 3 duplas em etapa suíça do vôlei de praia

09/05/2018 | 15:19



O vôlei de praia brasileiro terá três representantes na chave feminina da etapa de Lucerna do Circuito Mundial. Nesta quarta-feira, Juliana e Andressa avançaram no qualifying do evento três estrelas suíço, avançando à fase de grupos, que já contava com as presenças asseguradas das duplas Elize Maia/Maria Clara e Josi/Lili.

Juliana e Andressa derrotaram as polonesas Agata Ceynowa e Martyna Kloda por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/12, em 34 minutos. Elas vão disputar o Grupo D e estrearão contra as japonesas Futami e Hasegawa. As holandesas Van Iersel e Stubbe e as norueguesas Kjolberg e Hjortland completam a chave.

"Estamos muito felizes com essa vitória, tivemos capacidade de manter o foco alto e superar as polonesas. Na etapa de Mersin acabamos caindo nesta fase, é sempre um jogo tenso, complicado. Conseguimos nos recuperar para que nesta etapa viéssemos mais fortes, vamos buscar agora uma boa campanha na fase principal do torneio", disse Andressa.

Josi e Lili estão no Grupo A, sendo que o primeiro duelo delas será com as norte-americanas Flint e Emily Day. As australianas Clancy e Artacho e as suíças Böbner e Vergé-Dépré também estão na chave.

No Grupo G, Elize Maia e Maria Clara vão estrear diante das tailandesas Numwong e Hongpak. As canadenses Pischke e Broder e as norte-americanas Lane e Dykstra são as outras duplas da chave.

O Brasil não conta com representantes na chave masculina da etapa de Lucerna do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.