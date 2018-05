Dani Calabresa dá declaração inusitada sobre sexo oral

09/05/2018 | 15:11



Na noite da última terça-feira, dia 8, aconteceu o Grande Prêmio Risadaria em São Paulo, que premia os melhores nomes do humor brasileiro. Uma das grandes vencedoras da noite foi Dani Calabresa, que ganhou com a Escolinha do Professor Raimundo e Melhor Atriz de Comédia. Ela contou o que achou da noite:

- Foi muito legal! Confesso que fiquei muito surpresa porque eu só vim, aí chamaram a Escolinha do Professor Raimundo e eu já achei o máximo, subi no palco e nem sabia como agradecer. Depois me disseram que eu teria que voltar para a plateia, eu acreditei e voltei. Foi aí que eu vi que estava indicada como Melhor Atriz de Comédia, eu estou trabalhando tanto que nem sabia que estava indicada! Aí eu pensei: nossa, será que eu vou ganhar? Se a moça pediu para eu voltar deve ser porque eu tenho chance! Concorrendo ainda com a Tatá [Werneck] e a Renata Gaspar, fiquei muito feliz por ter vencido!

Inclusive, durante os agradecimentos do prêmio, Dani fez o público cair na risada ao discursar sobre empoderamento feminino e uma de suas falas repercutiu na internet:

- Se o mundo fosse justo com a gente [mulheres], homem gozava Nutella!

Durante a conversa, a atriz também comentou como é ser uma humorista mulher em meio a um cenário cuja maioria dos comediantes de sucesso é formada por homens:

- Tem tanto homem, aqui no prêmio mesmo, começou e era homem atrás de homem, aí apareceu a Marisa Orth maravilhosa, mas depois mais homens. Parece que é um ambiente masculino, mas tem tanta mulher engraçada e a nossa rotina é tão engraçada. A gente tem que encarar as coisas com humor se não estamos lascados, né?

Mas afinal, de onde vem todo este humor de Dani Calabresa? Ela contou que se inspirou na mãe:

- Eu gosto de atuar, fazer personagens e prestar atenção em tipos, sotaques... Eu sempre conto que minha mãe imitava nossos vizinhos e eu peguei isso dela, então comecei com imitações e vi que as pessoas riam. Eu me divirto fazendo comédia e por sorte dão risada!

Dani acrescentou dizendo que prefere ela mesma fazer a piada antes que se torne uma:

- Minha relação com o público é algo no estilo mesa de bar, então se, por exemplo, eu estiver em um programa e minha calça rasgar, eu vou chegar contando da mesma forma que eu contaria para uma amiga minha, porque eu penso que é melhor eu já mostrar antes que a câmera pegue!

Ela também falou sobre o filme de Fábio Porchat, Mude De Vida, Pergunte-me Como, em que os dois contracenam juntos e, segundo o humorista, o longa já foi escrito pensando na Dani:

- Eu sonhava em trabalhar com o Fábio Porchat porque a gente só fez stand up juntos. Nós somos amigos e eu sou muito fã dele, mas nunca tínhamos contracenado porque cada um foi para uma emissora e a gente nunca se encontrava. O cinema é um território livre onde a gente pode se encontrar, então foi um sonho para mim. A gente riu durante quase dois meses de filmagem.