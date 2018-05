Neta de Bob Marley pretende processar polícia após ser confundia com ladrões

09/05/2018 | 15:11



Uma das netas de Bob Marley, Donisha Prendergast, planeja processar o Departamento de Polícia de Rialto, na Califórnia, depois de ter sido confundida com ladrões.

De acordo com o Daily Mail, Donisha, que é produtora cinematográfica e tem 33 anos de idade, e mais dois amigos carregavam seus pertences para fora de uma casa que havia sido alugada pelo Airbnb, quando um morador do local os confundiu com ladrões e ligou para a polícia. O incidente aconteceu no dia 30 de abril, mas só agora surgiram os rumores do processo que ela pretende mover.

No dia, Donisha filmou o momento e se manifestou sobre o ocorrido em seu Instagram. No vídeo, ela aprece falando ao celular:

- Eles não acreditam em mim, diz, se referindo aos policiais.

Na legenda, ela citou um trecho da música Canção da Redenção, de Bob Marley:

Minhas mãos foram feitas fortes, pelas mãos do Todo-Poderoso. Não podemos parar o tempo. Não vamos ficar parados olhando. Somos melhores do que eles querem nos fazer acreditar.

Seja amor. Tantas coisas para dizer agora... Ser cercada de policiais por ser negra em uma vizinhança negra. Eu estou triste e irritada por ver que o medo ainda é o primeiro lugar a que os policiais recorrem em busca de ser e proteger, ao ponto que o protocolo substitui a capacidade de discernimento. Muitos sofreram e morreram em momentos como esse. Isso é uma realidade louca. Agradeça à vida e a capacidade de manter nossa postura. Somos mais fortes juntos. Use sua voz coletivamente.