Pabllo Vittar se irrita com segurança que tentou afastar fã

09/05/2018 | 13:27



Pabllo Vittar revidou com um tapa no braço a tentativa de um segurança de afastar um fã dela. O rapaz tinha subido ao palco durante um show para tirar uma foto com a cantora, e o homem, na parte de baixo, o puxava pela perna.

Tudo ocorreu no último fim de semana em uma apresentação em Maringá, cidade paranaense. Na primeira tentativa de foto, o fã foi puxado pelo braço, mas conseguiu se desvencilhar. A cantora chegou a reagir brevemente diante da atitude do segurança.

Depois, de forma mais agressiva, o homem puxou o rapaz pela perna, o que deixou a cantora irritada. Pabllo Vittar falou algo e deu um tapa no braço do segurança para afastá-lo. Com a foto feita, a cantora beijou o fã e se despediu.