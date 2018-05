UE diz que EUA estão virando as costas às relações multilaterais

09/05/2018 | 13:21



O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse nesta quarta-feira que os Estados Unidos, sob o comando do presidente Donald Trump, estão virando as costas às relações multilaterais e à cooperação amigável "com uma ferocidade que só pode nos surpreender". Os comentários de Juncker foram feitos após Trump anunciar a retirada de Washington do acordo nuclear internacional com o Irã.

De acordo com Juncker, os EUA "não querem mais cooperar com outras partes do mundo" após a decisão de sair do pacto nuclear, mesmo com as advertências do Reino Unido, da França e da Alemanha, entre outros países, sobre a importância do acordo.

Em discurso realizado no Parlamento regional da Bélgica, Juncker disse que cabe à União Europeia assumir o manto dos EUA nas relações multilaterais. "Nesse ponto, temos que substituir os EUA, que, como ator internacional, perderam o vigor e, por causa disso, a longo prazo, a influência", disse. Fonte: Associated Press.