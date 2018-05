Letícia Colin diz que está casada com Michel Melamed

09/05/2018 | 13:11



Letícia Colin está casada! Em entrevista ao jornal Extra, durante o evento de lançamento da novela Segundo Sol, da TV Globo, na última terça-feira, dia 8, a atriz exibiu a aliança de compromisso e confirmou que selou a união com Michel Melamed.

- Sim, estou casada, se limitou a dizer a atriz, que está há dois anos se relacionando com o ator, com quem divide o mesmo teto no Rio de Janeiro.

Colin ainda explicou que apenas optou por morar junto com Michel e os dois ainda não sabem se vão oficializar a o união no civil ou religioso. A beldade afirmou que ainda não tem planos de terem filhos e que acabou de adotar um gatinho com o amado:

- Estamos com dois. O primeiro já era meu, e agora adotamos um nosso.