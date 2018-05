Padre Fábio de Melo irá celebrar união de Lexa e Guimê

09/05/2018 | 13:11



Um dos casamentos que prometem agitar 2018 é o que vai celebrar a união de Lexa e Mc Guimê. Previsto para acontecer no dia 22 de maio, o casal será celebrado pelo padre Fábio de Melo, o queridinho das celebridades, segundo informações do colunista Leo Dias. Além disso, detalhes sobre a cerimônia começaram a ser divulgados!

O jornalista ainda revelou o convite do casório, que vai acontecer na Catedral Metropolitana da Sé, em São Paulo, às 20h15. Depois da celebração, os noivinhos vão receber os convidados no Buffet Torres, um local de festas localizado no bairro de Indianópolis.

Porém, mesmo com a data se aproximando, Lexa revelou que não pretende diminuir o ritmo de trabalho. Na próxima sexta-feira, dia 11, ela dá início a sua turnê, Sacode da Lexa, no Rio de Janeiro:

- Estou muito emotiva e ansiosa. Foram mais de dois meses de ensaios para o novo show, sem contar com os preparativos para o casamento. Mas estou tentando ficar calma.