Robson Andrade é eleito para novo mandato na presidência da CNI

09/05/2018 | 11:58



O empresário Robson Braga de Andrade continuará à frente da presidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI) até 2022. O Conselho de Representantes da entidade o elegeu para um novo mandato para o período de 2018 a 2022. Andrade é presidente da CNI desde 2010.

A chapa eleita tomará posse no dia 31 de outubro.

Além de Robson Andrade, a chapa tem cinco vice-presidentes executivos, que representam cada uma das regiões do País.

São eles: o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf; o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antonio Carlos da Silva; o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), Francisco de Assis Gadelha; o membro do Conselho de Representantes da CNI, na qualidade de delegado da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), Paulo Afonso Ferreira; e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), Glauco José Côrte.