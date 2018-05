Fagner corre contra o tempo para se recuperar antes da convocação para Copa

09/05/2018 | 11:51



Daniel Alves não é o único lateral com chance de ir para a Copa do Mundo preocupado com sua condição física. Fagner, do Corinthians, corre contra o tempo para conseguir se recuperar e ser uma opção ao técnico Tite. O jogador corintiano ainda não tem previsão para retornar aos gramados, após sofrer uma lesão muscular na coxa direita.

De acordo com o departamento médico do Corinthians, a lesão do jogador chega quase ao grau 2. Com o passar dos dias, pode se tornar grau 1 ou grau 3. A preocupação com o lateral já foi maior, mas ainda causa desconfiança de que sua condição possa afastá-lo da briga para estar entre os 23 atletas brasileiros que vão para a Rússia.

Fagner se machucou nos primeiros minutos da derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, em 29 de abril. Desfalcou o Corinthians contra o Independiente, na quarta-feira passada, pela Copa Libertadores, e também diante do Ceará, no domingo, pelo torneio nacional. O departamento médico não projeta uma data para ele voltar. Apenas afirma que o atleta passará por exames médicos constantemente.

O lateral está fora da partida contra o Vitória, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, e será reavaliado para o clássico com o Palmeiras, pelo Brasileirão. A tendência é de que ele ainda não jogue, mas passará por exames antes de ter o veto confirmado.