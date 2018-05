Com estiramento, Daniel Alves fica 3 semanas fora e pode perder estreia na Copa

09/05/2018 | 11:25



Depois de se lesionar durante jogo do Paris Saint-Germain pela final da Copa da França, na última terça-feira, Daniel Alves soube nesta quarta que terá de ficar no mínimo três semanas afastado dos gramados após exames apontarem que ele sofreu um estiramento no ligamento colateral lateral do seu joelho direito.

O problema não obrigará o jogador a ser submetido a uma cirurgia, mas colocou em dúvida a sua presença em campo na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov, na Rússia, tendo em vista o pouco tempo que teria para recuperar a condição física ideal após ser liberado para voltar aos gramados.

"Após o traumatismo do joelho direito de Dani Alves, que ocorreu ontem durante a final da Copa da França, os exames realizados hoje mostraram uma alta desinserção do ligamento cruzado anterior com entorse póstero-externo. Sua condição requer um mínimo de três semanas de cuidados antes de nova avaliação", informou a assessoria do lateral-direito, por meio de nota divulgada nesta quarta-feira.

O atleta se lesionou no final da partida na qual o PSG derrotou o Les Herbiers, da terceira divisão nacional, por 2 a 0, no Stade de France, em Saint-Dennis (nos arredores de Paris), para ficar com o título da Copa da França.

Na última terça-feira, em contato com a reportagem do Estado, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, afirmou que aguardava o resultado de exames a serem feitos pelo clube para ter informações mais exatas sobre a situação de Daniel Alves, que se lesionou menos de uma semana antes de o técnico Tite anunciar, na próxima segunda-feira, a lista final de convocados para o Mundial.

O jogador lesionou o joelho aos 35 minutos do segundo tempo do duelo de terça-feira ao tentar desarmar um adversário e cair de mal jeito no gramado. Apesar disso, ele permaneceu em campo por mais seis minutos, até ser substituído por Meunier.

Para a posição de Daniel Alves, Tite tem observado como possíveis opções ao titular do setor Danilo, do Manchester City, e Fagner, do Corinthians. Este último, entretanto, está afastado dos treinamentos da equipe paulista por tentar se recuperar de uma lesão na coxa direita.

Por causa desta lesão sofrida na terça-feira, Daniel Alves também corre o risco de ficar fora dos amistosos que o Brasil fará nos dias 3 e 10 de junho, contra Croácia e Áustria, respectivamente, em sua reta final de preparação para a Copa.

Daniel Alves foi titular da lateral direita da seleção nos Mundiais de 2010, na África do Sul, e 2014, em solo brasileiro, e é considerado nome certo na lista de 23 convocados que Tite anunciará às 14 horas de segunda-feira, na sede da CBF, no Rio.