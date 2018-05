Representante da UE na China diz que acordo com Irã "não acabará" sem os EUA

09/05/2018 | 11:22



O acordo nuclear do Irã "não acabará" apesar da retirada dos Estados Unidos da iniciativa, afirmou o representante da União Europeia para a China, Hans Dietmar Schweisgut, nesta quarta-feira. A União Europeia acredita que esse acordo "pertence à comunidade internacional". "Esse não é um acordo que irá acabar se você simplesmente o abandona."

Negociado pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e por outras potências internacionais, o acordo de 2015 incluiu membros da UE, Alemanha, França e Reino Unido, e retirou boa parte das sanções dos EUA e internacionais contra o Irã. Em troca, Teerã concordou em impor restrições a seu programa nuclear, com mais inspeções.

Na terça-feira, o presidente americano, Donald Trump, retirou o país do acordo e restabeleceu sanções contra o Irã. O presidente do Parlamento iraniano, Ali Larijani, disse em discurso na quarta-feira que seu governo avaliará a capacidade da UE para proteger o acordo. Fonte: Associated Press.