Prestes a casar, Luiza Possi dispara: Eu sou a noiva mais desencanada

09/05/2018 | 11:11



Luiza Possi abriu o jogo sobre os preparativos para seu casamento com o diretor Cris Gomes. Após show beneficente realizado na última terça-feira, dia 8, em Recife, em prol do grupo U.M.A ? União Mães de Anjo, formado por mães de crianças com microcefalia que ajuda outras famílias de bebês na mesma condição, a cantora contou em entrevista à agência de fotos que realizou os cliques da apresentação, que os detalhes do casório ainda não foram decididos e que o casal só passará a conversar sobre o assunto a partir de julho:

- O combinado é esperar o Show dos Famosos terminar, porque senão eu perco o marido. Se eu ficar pressionando agora o negócio acabou. Então nosso combinado é que no dia 16 de julho já vamos sentar. Eu sou a noiva mais desencanada. A gente pensa em várias possibilidades e por isso que não tem nada fechado ainda. Só sei que será em janeiro, dia 12, na praia e o meu vestido quem vai assinar é Fabiana Milazzo, é apenas o que sei.

A beldade ainda falou sobre a mãe, a também cantora Zizi Possi. Prestes a comemorar o Dia das Mães, Luiza revelou o que mais admira em Zizi:

- O que mais admiro em minha mãe como cantora sem duvida e sua voz. Já como mulher, A garra, o poder de reinventar, a fênix que ela é e de sempre conseguir dar a volta por cima.

Durante o show, Luiza mostrou simpatia e brincou com o público ao pedir pipoca para as pessoas que estavam na primeira fileira de cadeiras:

- Estou com fome, me dá pipoca. Preciso comer, já estou muito magra, se ficar mais magra que isso a internet toda vai falar, disse ela fazendo referência às críticas que recebeu no Instagram por aparentar estar magra demais.