Pabllo Vittar bate em braço de segurança para defender fã que havia subido no palco

09/05/2018 | 11:11



Pabllo Vittar está constantemente agradecendo o carinho de seus fãs, apelidados carinhosamente de Vittarlovers. E mesmo às vezes se assustando com a quantidade de pessoas em alguns eventos, ela faz questão de manter seus seguidores por perto, seja por meio de encontros ou por postagens em redes sociais.

E em um show realizado em Maringá, no Paraná, a cantora até chegou a defender um fã! Em um vídeo que está circulando na internet, a drag queen aparece dando atenção a um menino, que subiu no palco, e estava tentando tirar uma selfie com ela.

Nisso, um segurança que estava na plateia resolve tirar a pessoa de forma um pouco bruta, o que faz com que Pabllo dê um tapa no braço dele! Com a reação, ela arrancou aplausos e gritos da plateia e continuou normalmente a tentativa de tirar a foto com o fã.