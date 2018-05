The Rock, Vin Diesel, Anne Hathaway e outras estrelas têm salários divulgados

09/05/2018 | 11:11



A Variety divulgou os maiores salários do cinema e quanto cada ator recebeu por cada filme. Apesar do veículo notar uma queda nos cachês dos anos 90 para cá, os astros e estrelas de Hollywood continuam milionários. Quem encabeça a lista é Daniel Craig, que recebeu 25 milhões de dólares, equivalente a 89 milhões de reais para atuar mais uma vez como 007 em Bond 25, que estreia em 2019.

Astro de ação, o carismático Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, abocanhou 22 milhões para atuar em Red Notice, que estreia em 2019. Em reais, o cachê equivale a 78 milhões. Vin Diesel vem logo em seguida, com 20 milhões de dólares, 71 milhões de reais, ganhos por Velozes e Furiosos 8.

Anne Hathaway vai viver ninguém mais, ninguém menos do que a boneca Barbie no filme que lança em 2020. Para o papel, foi oferecido para a atriz 15 milhões de dólares, ou seja, 53 milhões de dólares. Jennifer Lawrence, que estrelou Operação Red Sparrow, ganhou também 15 milhões de dólares pelo filme.

Seth Rogen vai estrelar a comédia Flarsky, que estreia em 2019, ao lado de Charlize Theron e Andy Serkis. O salário do ator para o longa é também de 15 milhões de dólares.

Para protagonizar o remake de A Múmia em 2017, Tom Cruise recebeu a quantia entre 11 e 13 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 42 milhões de reais.

Entre 10 e 12 milhões de dólares: esse foi o salário oferecido para Harrison Ford para o filme Indiana Jones 5, que chega nas telonas em 2020. Algo entre 39 milhões de reais.

Sandra Bullock recebeu o salário de 10 milhões de dólares, ou 35 milhões de reais. O mais impressionante é que o filme que ela recebeu essa bagatela foi por dublar a personagem Scarlet Overkill em Minions.

Leonardo DiCaprio vai estrelar o novo filme de Quentin Tarantino, Once Upon a Time In Hollywood, e foi oferecido também 10 milhões de dólares.