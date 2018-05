Bertin busca comprador para Rodoanel

09/05/2018 | 11:00



Um dos mais valiosos ativos do grupo Bertin, a concessionária SPMar, que administra os trechos Leste e Sul do Rodoanel, deverá ser vendida para pagar uma boa parte das dívidas da companhia, que entrou com pedido de recuperação judicial em agosto do ano passado.

Com dívidas de quase R$ 8 bilhões, o grupo Heber, da família Bertin, entrou com pedido de proteção na Justiça, listando dez companhias com atuação em infraestrutura e agronegócio. Fontes a par do assunto afirmaram que o plano de reestruturação deverá ser apresentado nos próximos meses.

Preferência

O grupo italiano Atlantia, que é sócio de algumas concessões com os Bertin, é apontado como o principal investidor a adquirir o negócio. Em 2012, a Bertin fez duas joint ventures com a Atlantia. Uma dessas parcerias ficou com três concessões rodoviárias em São Paulo e Minas Gerais e a outra com a Rodovias do Tietê, que agora enfrenta problemas financeiros.

Como é parceria da Bertin em outras concessões, a Atlantia teria o direito de preferência em ficar com o trecho Leste e Sul do Rodoanel. Fontes ligadas ao grupo Heber disseram que não há nenhuma negociação em andamento. A Atlantia não retornou os pedidos de entrevista.

Em dificuldade financeira, a crise no grupo Heber se agravou a partir de 2014, com redução de projetos de infraestrutura e custo mais elevado para rolagem de dívidas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.