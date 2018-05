China lamenta decisão dos EUA de deixar acordo nuclear com Irã

09/05/2018 | 10:52



A China lamentou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar o apoio americano do acordo nuclear com o Irã e reiterou que Pequim continua comprometida com o pacto.

O porta-voz do Ministério do Exterior Geng Shuang disse a repórteres nesta quarta-feira que "garantir a integridade e inviolabilidade" do acordo era importante para promover a paz e a estabilidade no Oriente Médio.

"Expressamos lamento por essa decisão tomada pelos EUA", disse Shuang.

A China investiu fortemente no acordo e não está claro que efeito a decisão de Trump de reimpor sanções contra o Irã terá sobre a relação com o país. A China faz parte do acordo assinado em 2015 e há muito tempo tem sido um parceiro econômico próximo do Irã, comprando cerca de um terço das exportações de petróleo do país persa.

Segundo Shuang, a China vai "continuar com cooperação normal, transparente e pragmática com o Irã sem violar nossa obrigação internacional". Fonte: Associated Press.