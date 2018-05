Após prejuízos, Correios fecham 2017 com lucro de R$ 679 milhões, diz Kassab

09/05/2018 | 10:48



Os Correios voltaram ao azul e geraram lucro no ano passado. O número foi antecipado pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. "No ano de 2017, a empresa fechou no positivo em R$ 679 milhões. Isso é uma demonstração que efetivamente é possível ter boa gestão no setor público", disse o ministro no início de uma audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara.

O dado foi anunciado em tom de comemoração logo no início da apresentação do ministro Kassab na audiência.

"O balanço de 2017 foi diferente de 2015, que foi negativo em R$ 2,7 bilhões, e também de 2016, que foi negativo em R$ 1,6 bilhão", disse ele aos deputados, ao comentar que os números fechados já foram encaminhados pela presidência da estatal ao Conselho de Administração da companhia.