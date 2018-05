Prefeito de Guarulhos recorrerá por flexibilização de cadastramento biométrico

09/05/2018 | 10:45



O prefeito de Guarulhos (SP), Gustavo Henric Costa, o Guti (PSB), disse que vai pedir ao TRE-SP a flexibilização da exigência de cadastramento biométrico para as eleições deste ano. Políticos da cidade, que é o segundo maior colégio eleitoral do Estado, temem que o alto índice de não cadastrados possa distorcer o resultado das eleições para deputado federal e estadual.

"Iremos pedir ampliação de prazo e uma agenda com o presidente do TRE, para avaliar a flexibilização da aplicação dessa regra", disse o prefeito. "Basta pensar que perto de 600 municípios do Estado tem uma população inferior ao número de eleitores que Guarulhos perderá devido à biometria. É natural que os candidatos a deputado que têm suas bases eleitorais na cidade sejam prejudicados. Isso vai gerar um impacto alto", completou.

O deputado estadual Alencar Santana (PT) disse que vai encaminhar ao TRE-SP um pedido para que a regra da obrigatoriedade da biometria não seja aplicada nas eleições deste ano. Segundo ele, o índice de eleitores que podem ter os títulos cancelados é expressivo a ponto de distorcer o resultado eleitoral.

"Estes 163 mil eleitores são suficientes para eleger dois deputados estaduais e, dependendo do partido, um federal. Digo que está em risco todo o processo eleitoral na cidade e com impactos estaduais. Guarulhos é o segundo colégio eleitoral do Estado", disse Alencar.

O presidente do TRE, desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin, informou por meio de sua assessoria que o tribunal só deve decidir se homologa ou não o resultado do recadastramento em maio. Antes, os magistrados da Corte vão ouvir Ministério Público. Pelo Código Eleitoral, o cadastro de eleitores de uma eleição deve ser fechado até 150 dias antes da eleição. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.