Contrato de merenda em São Bernardo foi investigado em 2017

09/05/2018 | 10:51



Em abril do ano passado, o MP (Ministério Público) investigou eventual favorecimento em contrato firmado entre a Prefeitura de São Bernardo e a empresa De Nadai, detentora da Convida Refeições Ltda. que possuia contrato de um ano, no valor de R$ 25 milhões com a administração pública. Na ocasião, a De Nadai negou irregularidades.

O polêmico convênio, sob suspeita de fraude por suposto direcionamento na licitação, se encerrou no dia 13 de abril e previa fornecimento de merendas e material de limpeza ao Paço. A companhia rechaçou que a Convida, vencedora do certame, tenha entrado em recuperação judicial, alegando que a situação compete às suas sócias.

Segundo a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), a Convida Refeições pertence à De Nadai Alimentação e Serviços Ltda e à Convida Alimentação Ltda. As duas sócias da Convida são quem, no caso, estão em processo de regularização.

Por nota, o grupo sustentou que, apesar de a empresa que concorreu na licitação “não estar em recuperação, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) já decidiu, em diversos casos, que é permitida a participação de empresas (nestas condições) em certames”.

A companhia reiterou que existe uma única negociação de recuperação, sendo que o processo “inclui dois CNPJs, que são a Convida Alimentação – este CNPJ só permanece em uso pelo grupo no Rio de Janeiro – e De Nadai Alimentação – este CNPJ está praticamente desativado.”Na nota, o grupo reforça que a Convida Alimentação está inabilitada no momento, por estar em recuperação,e não possui contratos com o setor público.

Relatório do TCE apontou não só o aspecto da recuperação, mas também o fato de a empresa ser ré em processos que apuram improbidade administrativa, além de resgatar que a Convida e a De Nadai fizeram parte de eventual desvio e superfaturamento

deflagrado em 2011 pelo MP, conhecido como a ‘primeira Máfia da Merenda’. A Promotoria de Patrimônio Público,órgão ligado ao MP, investiga o contrato.

NOVO CONTRATO

Em agosto de 2017, a Prefeitura de São Bernardo firmou emergencialmente contrato com a empresa Pró-Saúde Alimentação Saudável por 180 dias, na época, com economia de R$ 3,2 milhões com relação ao contrato que a administração tinha com a Convida Refeição Ltda. do grupo De Nadai.

Naquele momento, o prefeito Orlando Morando (PSDB) afirmou que acinaria a Justiça contra a Convida – cujo contrato foi firmado em 2016 pelo então prefeito Luiz Marinho (PT) por 12 meses no valor de R$ 2,1 milhões mensais.



O motivo, segundo o chefe do Executivo, é que no início do ano a nova gestão tentou negociar com a Convida pagamentos atrasados referentes a outubro, a novembro e a dezembro, deixados pelo ex-prefeito. “Solicitei redução do preço para quitarmos a dívida, mas não baixaram. Para não deixar as crianças sem merenda, paguei (o débito) em janeiro. Depois disso, buscamos renegociar o contrato e não aceitaram. Então, não renovamos e abrimos licitação. Mas o TCE (Tribunal de Contas do Estado) parou (o certame), até porque qualquer cidadão que entra com representação eles param. Por isso decidimos fazer contrato emergencial.”

A Convida Refeições rechaçou os argumentos apresentados pelo Paço. Por nota, a empresa informou ter proposto “descontos por diversas vezes e tem esta intenção confirmada em ofício protocolado em 13 de julho de 2017, onde, além da não cobrança dos reajustes contratuais, propôs a redução dos preços praticados, permitindo assim a continuidade do contrato. Em nenhum momento a Prefeitura procurou a empresa para negociar a efetiva redução dos valores do contrato”.

Sobre os motivos que permitiram a oferta de redução dos valores apresentados no processo de contratação emergencial, a empresa lista “o ganho de produtividade ao longo da execução do contrato; final da depreciação dos investimentos feitos no início do contrato e redução das despesas gerais obtidas no último ano de contrato”.

MAUÁ

Em reportagem publicada pelo Diário em agosto de 2017, referente apontamento sobre série de irregularidades nos processos de merendas da região, a Prefeitura de Mauá figurava entre as que apresentavam situação crítica, como por exmeplo, na Escola Municipal Dra. Lysiane Pereira, onde são atendidos 249 alunos.

Na ocasião, a unidade não possuia AVCB e licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária, incluindo falta de relatório de inspeção de boas práticas, a escola tinha em suas dependências equipamentos precários, como um fogão do lactário em “péssimas condições de uso”, descrito pela fiscalização.

A Prefeitura alegou não ter sido notificada oficialmente sobre o relatório do TCE, porém, o governo destacou que assim que recebesse o documento iria encaminhá-lo para as secretarias responsáveis para que sejam tomadas as devidas providências. (com informações de Fábio Martins e Daniel Macário)